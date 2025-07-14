Erkek arkadaşı tarafından balkondan atılan kadın yaşam savaşı veriyor

Iğdır’ın Topçular Mahallesi’nde gece saatlerinde yabancı uyruklu bir kadın, erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası apartmanın ikinci katındaki merdiven boşluğundan aşağı atıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı kadının iki ayağında kırık olduğu ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kadına şiddet uyguladığı öne sürülen zanlı, olay sonrası kayıplara karıştı.

Polis ekipleri, kimliği belirlenen zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

