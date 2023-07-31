Erkek arkadaşı tarafından katledilen Merve'nin hosteslik hayali yarım kaldı

Sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından öldürülen Merve’nin hayalleri yarım kaldı.



Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak'ta meydana gelen olayda ir markette çalışan Batuhan Canbak, aynı gün kız arkadaşı Merve Girişmek ile konuşmaya geldi.



Canbak ile Girişmek, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Canbak, yanında getirdiği tabancayla Merve Girişmek'in başına 2 kez ateş etti. Yaya olarak kaçan Batuhan Canbak, 300 metre ilerideki 6864 Sokak'ta aynı tabanca ile kendi başına ateş açtı.



İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ Tabanca seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Merve Girişmek ile Batuhan Canbak'ı hastaneye kaldırdı. Girişmek ile Canbak, hayatını kaybetti.



Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Girişmek ile Canbak'ın cenazeleri, otopsi sonrası bugün yakınları tarafından alınıp, Ankara'ya götürüldü. Karabüklü olan Merve Girişmek'in ailesinin Ankara'da yaşadığı öğrenildi. Girişmek'in Ankara'da üniversite okuduktan sonra hayali olan uçuş hostesliğine 2 ay önce Antalya'da başladığı belirtildi. TOPRAĞA VERİLDİ



Girişmek'in cenazesi, öğle namazı sonrası Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Girişmek'in ailesi ve yakınları katıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin