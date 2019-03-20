Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezindeki İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi.



Artova'da yaşayan ve çiftçilik yapan M.G. ile Artova Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Mine Topçu, arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.G. yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayı çekerek, Topçu'yu başından ve kasığından vurdu.

Ağır yaralanan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Artova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mine Topçu, doktorların tüm çabalarına rağmen bu sabah hayatını kaybetti.



Lise öğrencisi Mine Topçu'nun cenazesi Tokat Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Genç kızın cenazesi Artova ilçesine bağlı Aşağı Güçlü köyünde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.



Cenazeye Artova Kaymakamı Mustafa Karali, Artova Belediye Başkanı Lütfü Yalçın, Mine Topçu'nun yakınları, sınıf arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

TUTUKLANDI



Olaydan sonra gözaltına alınan M.G. ise Artova İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.G. ilk ifadesinde, kız arkadaşını kıskandığı için vurduğunu söyledi. Savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan M.G., Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.