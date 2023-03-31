Erkek arkadaşını bıçakla öldüren Zülfiye, tutuklandı

Uşak'ta bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Adem Alagöz ile kadın arkadaşı Zülfiye Kanat arasında, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kanat, mutfaktan aldığı bıçakla Adem Alagöz'ü yaraladı. Alagöz kanlar içinde yere yığıldı. Bunun üzerine Kanat, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alagöz, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Alagöz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alagöz, Uşak Şekerevleri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kanat, olayın ardından gözaltına alındı.



Polisteki ifadesinde Alagöz ile kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını belirten Zülfiye Kanat, "Sinir krizi geçirdim. Mutfak tezgahının üzerindeki bıçağı alıp, olayı gerçekleştirdim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kanat, tutuklandı.