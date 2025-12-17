Erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayıp öldüren Pelin'e 15 yıl hapis

Niğde'de üniversite öğrencisi Hakan Günkan’ı (26) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sevgilisi Pelin Üçtepe'nin (23) cezası belli oldu.

Pelin Üçtepe hakkında Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Karar duruşmasında mahkeme heyeti, olay sırasında Hakan Günkan’ın Pelin Üçtepe’nin üzerine kapıyı kapattığı, sanık Üçtepe'nin kendini kurtarmaya çalıştığı esnada Günkan’ın ısırdığı ve bu nedenle sanığın haksız tahrike uğradığı kanaatine vararak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Duruşma sonrası açıklama yapan Hakan Günkan’ın ailesinin avukatı Tolga Kaan Pataz, verilen cezanın yetersiz olduğunu belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Pataz, olayın tek bıçak darbesiyle, göğüs hizasından kalbe saplanan bıçakla gerçekleştiğini belirterek, eylemin canavarca hisle işlendiğini savundu ve kararın üst mahkemelerden döneceğine inandıklarını ifade etti.

"ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTİYORUZ"

Mahkeme çıkışında gözyaşları içinde konuşan Hakan Günkan’ın annesi Yıldız Günkan, “Başka anneler ağlamasın. Benim oğlum sinek bile incitmezdi, oğluma kıydı, başkasına da kıymasın. Ömür boyu hapis cezası verilmesini istiyorum.” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Olay, 2 Şubat'ta Niğde Kale Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana gelmişti. İddiaya göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Pelin Üçtepe, aynı üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği son sınıf öğrencisi sevgilisi Hakan Günkan'ın birlikte 4 kişinin kaldığı öğrenci evine gitmiş, çift arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Pelin Üçtepe cebinden çıkardığı bıçağı, sevgilisinin kalbine saplamıştı. Yan odadaki arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hakan Günkan'ı ambulansla hastaneye kaldırmıştı. Tedaviye alınan Günkan, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan Pelin Üçtepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.