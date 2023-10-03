Erkek arkadaşıyla görüşmesini istemeyen annesini öldürüp, intihar etti

TELEFONUNDAN "ANNEMİ ÖLDÜRDÜM, İNTİHAR EDİYORUM" NOTU ÇIKTI



Olayın ardından ifadesi alınan baba Hakkı Alagöz, "Annemle beraber 15.00 sıralarında eczaneye gittik. Evde kızım ve eşim vardı. Saat 15.45 sıralarında tekrar eve geldiğimde, eşim mutfak kısmında yerde yatıyordu. Kızım evde değildi" dedi.



Hakkı Alagöz'ün annesi Ü.A. ise ifadesinde, "Gelinim, torunumun erkek arkadaşı olduğunu biliyordu ve görüşmelerini istemiyordu. Ayrıca torunum uyuşturucu kullanıyordu. Hem gelinimin hem de kızının psikolojileri bozuktu" diye konuştu.



Öte yandan olayın ardından Dilara Alagöz'ün telefonunda, "Annemi öldürdüm intihar ediyorum" şeklinde not olduğu ve aile üyelerinin telefon numaralarının ve olayın yaşandığı evin adresini yazdığı ortaya çıktı.