"Erkek doktor istemiyorum" deyip dövmüştü: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

İzmir'de bir doktor hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı. Kadın doğum doktorunun burnu kırıldı.

Dün, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde meydana gelen olayda asistan doktor Mücahit Furkan Balcı (29), hasta A.K. adlı kadının değerlerini inceledikten sonra muayene edeceğini söyledi.

"SEN BENİM EŞİMİ NASIL MUAYENE EDERSİN" DİYEREK DOKTORUN BURNUNU KIRDI



Bu sırada kadının eşi A.K.'de, eşini erkek doktorun muayene etmesini istemediğini, kadın doktor istediğini belirterek kapıyı yumrukladı. A.K., iddialara göre "Sen benim eşimi nasıl muayene edersin" diyerek asistan doktor Mücahit Furkan Balcı'ya saldırdı.

Saldırı esnasında araya girmek isteyen güvenlik görevlisi Derya Sipahioğlu da saldıraya uğradı.

İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi ve saldırgan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



BURNUNDA KIRIK ÇIKTI

Saldırıya uğrayan asistan doktor Mücahit Furkan Balcı'nın burnunda kırık meydana geldiği belirlendi. Kafa ve burun travması geçiren Balcı'nın tedavisi sürerken şiddete maruz kalan güvenlik görevlisinin de kolunda incinme olduğu öğrenildi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüpheli A.K.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, eşi A.K'nin muayene için doktor odasına girdikten sonra bağırma sesleri gelmesi üzerine kendisinin de odaya girdiğini öne sürdü. Bu sırada doktor Balcı'nın kendisine de bağırmaya başladığını ve iterek dışarı çıkardığını, yaşanan arbede sırasında yumruk attığını, kendisinin de saldırıya uğradığını iddia etti.

Doktordan şikayetçi olduğunu söyleyen şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.