Erkek hemşire, eşi ve annesi tarafından dövüldü

Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesi tarafından dövülen erkek hemşire yaralandı.

Onur Y, eşi Sümeyye Y'den ayrılmak için boşanma davası açtı. Dava sürerken bugün saat 08.30 sıralarında Onur Y, işe gitmek için evinden çıkıp Beşiktaş Mahallesi'ndeki markete girdi.

MARKETTE SALDIRIP DIŞARIDA DÖVDÜLER

Arkasından markete, Onur Y'nin boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Y. ve annesi Sultan D. de girdi. Yaşanan tartışmanın ardından Sümeyye Y. ve Sultan D, Onur Y'ye saldırdı.

Çantasındaki anahtarı ve dizüstü bilgisayarını almaya çalışan anne ve kızı, Onur Y'yi marketin dışına çıkarıp sokak ortasında dövdü. Sümeyye Y, annesiyle birlikte saldırılarına devam ederken, bir yandan da "Anahtarları vermezsen seni burada geberteceğim" diyerek tehdit etti.

HASTANEYE KALDIRILDI



Olayı gören çevredekilerin ayırdığı kavgada, eşine ve kayınvalidesine karşılık veremeyen Onur Y. yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Onur Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN EŞ POLİSİ GÖRÜNCE BAYILDI



Sokağa polis geldiğinde ise Sultan D, kendisini yere bırakıp bayıldı.



Onur Y, eşiyle boşanma aşamasında olduklarını belirterek, "İşe gidiyordum, eşimle boşanma davamız var. Kafayı yedi, beni dövdüler, çok kötüyüm. Ne olursunuz bana yardım edin" dedi.



Polis merkezinde 2 taraf da birbirlerinden şikayetçi olurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.