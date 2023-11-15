Erkek hemşire, mesai arkadaşının evinde ölü bulundu

Olay saat 17.00 sıralarında Eğri Köprü Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın 7'inci katında meydana geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakımda görev yapan Hilmi Tunahan Tosun (32) aynı birimde çalışan kadın hemşire arkadaşı E.C.'nin evine gitti.

Hasta olduğu öğrenilen Tosun, iddiaya göre kendisine serum taktıktan sonra uyudu. Başka bir odada uyuyan arkadaşı E.C ise bir süre sonra Tosun'un uyuduğu odaya gitti. Arkadaşı Hilmi Tunahan Tosun'u hareketsiz halde olduğunu gören ve uyandıramayan E.C., durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.