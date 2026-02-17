Erken seçim tartışmalarına AK Parti'den yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, erken seçim iddialarıyla ilgili konuştu.

"Yenilen pehlivan güreşe doymazmış." ifadelerini kullanarak muhalefete tepki gösteren Yayman, "Muhalefet, 25 yılda 18 seçim kaybettiği için şimdi diyor ki erken seçim, erken seçim." dedi.

Yayman, 2028 yılında seçimlerin zamanında yapılacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olabilmesi için seçimlerin birkaç ay öne çekilebileceğinden bahseden Yayman, "Cumhurbaşkanı'mızın aday olabilmesi için belki birkaç ay öne alınmak suretiyle kasım, ekim ayı olabilir ama buna TBMM karar verecek." diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“TBMM'de inşallah bir kez daha Cumhurbaşkanı'mızın aday olmasının önü açılacak.”