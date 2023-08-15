Erken yaşta evlilikle mücadele | Göktaş: 2022'de 668 erkek, 11 bin 520 kız çocuğu evlendi

Meclis'e verilen soru önergesini yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş; 2022'de 668 erkek, 11 bin 520 kız çocuğunun evlendiğini ve 16-17 yaşında evlenenlerin oranının kız çocuklarda yüzde 2 olduğunu belirtti.

DEPREM BÖLGESİ



Göktaş, depremden etkilenen illerinin çoğunda erken yaşta evlilik oranının yüksek olduğuna dikkat çekti.



Göktaş sorunun çözümü için il eylem planı olmayan illere talimat verdiklerini açıkladı. Bu kapsamda, Elazığ ve Osmaniye'de il eylem planları yürürlüğe girdi.



Kısa zaman içinde Adana'da da il eylem planı devreye girecek. Malatya ve Adıyaman illerine ise 30 Eylül'e kadar süre verildi.