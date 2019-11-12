Erken yaşta evlilikte Avrupa birinciyiz!

"Türkiye Avrupa’da en çok erken yaşta evlilik olan ülke" açıklaması, konuyla ilgili düzenlenen çalıştayda konuşan Doç. Dr. Çiler Dursun'dan geldi.

Dünyada 700 milyon “çocuk gelin” var.jpg

"Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi: Nevşehir Modeli Projesi" kapsamında düzenlenen medya çalıştayında, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Çiler Dursun konuştu.

Doç. Dr. Çiler Dursun Doç. Dr. Çiler Dursun

Erken evliliklerde Türkiye’nin batı ülkeleri arasında en yüksek evlilik oranına sahip ülke olduğunu söyleyen Doç. Dr. Dursun, daha az gelişmiş ülkelerin ortalamaları ile karşılaştırıldığı zaman ise bunun Hindistan, Pakistan, Afrika ülkelerinden biraz daha düşük olduğunu belirtti. 

Türkiye’de evlilik yaşının son yıllarda biraz daha yükseldiğini söyleyen Doç. Dr. Dursun, "Evlilik oranları kadınlarda 24, erkeklerde 28’e yükseldi" şeklinde konuştu.

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