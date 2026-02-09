Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Erman Toroğlu hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre; spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında, 08.02.2026 tarihinde bir televizyon programında Türk futboluna dair yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma açıldı.

Toroğlu'nun sözleri, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiası kapsamında değerlendirildi.

Ayrıntılar geliyor…