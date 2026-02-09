Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
09.02.2026 14:19
Son Güncelleme: 09.02.2026 14:22
Erman Toroğlu
Eski hakem ve Spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlatıldı. Savcılık ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Erman Toroğlu hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre; spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında, 08.02.2026 tarihinde bir televizyon programında Türk futboluna dair yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma açıldı.
Toroğlu'nun sözleri, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiası kapsamında değerlendirildi.
Ayrıntılar geliyor…