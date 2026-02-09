Erman Toroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, televizyon kanalında yaptığı açıklamalarında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Toroğlu hakkında, 8 Şubat'ta bir televizyon kanalında katıldığı programdaki Türk futbolunu ilgilendiren açıklamaları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

TOROĞLU: DUYUMA DAYALI BİLGİLER EDİNDİM



Toroğlu, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak ifadesi alınan Toroğlu, programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığı, duyuma dayalı bilgiler edindiği ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediği beyanında bulundu.



Şüpheli Toroğlu savcılıktaki ifadesinde, bir televizyon kanalında spor yorumculuğu yaptığını, kendisine sorulan açıklamaların tarihini tam hatırlamadığını ancak spor programında söylediğini belirtti.

“HABER KAYNAKLARIMI AÇIKLAMAK İSTEMİYORUM”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanı arasında görüşme gerçekleştirildiğini, bu görüşmeyle ilgili kamuoyunda tartışmalar olduğunu ifade eden Toroğlu, "Kamuoyunu yakından ilgilendirdiği için ben de bu görüşme içeriğini araştırdım. TFF Başkanı ve Kulüp Başkanı'nın görüşmesinden sonra birden fazla haber kaynağıma olayı sordum. Haber kaynaklarım canlı yayında açıkladığım olaya ilişkin bana beyanda bulundular. Aynı zamanda gazetecilik yapmam sebebiyle haber kaynaklarımı açıklamak istemiyorum. Haberin doğruluğunu araştırmak için birkaç kişiyle de telefonda görüştüm." ifadelerini kullandı.

Toroğlu, bildiği kadarıyla söz konusu görüşmenin birkaç ay önce gerçekleştiğini, bu görüşmede başkanlar haricinde kimse olmadığını, dolayısıyla haber kaynaklarının doğrudan bilgi ve görgüye sahip olmadığını, yalnızca duyum üzerine kendisine söylediklerini iddia etti.

Canlı yayında taraflar arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin böyle bir iddia olduğunu, çıkıp açıklamaları gerektiği söylediğini aktaran Toroğlu, "Kesin doğrudur" şeklinde bir beyanı olmadığını, iddiaları ilk kez dün canlı yayında söylediğini dile getirdi.

Toroğlu, başkanlar arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin elinde somut belge veya bilgi olmadığını, bu açıklamaları yapma amacının işi gereğince kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu savundu.