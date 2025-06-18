Ermenistan Başbakanı Paşinyan Türkiye'ye geliyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran'da Türkiye'ye gelecek.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 20 Haziran'da 'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

"Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Paşinyan'ı İstanbul'da kabul edeceklerdir."

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