Ermenistan ile karşılıklı vize kolaylaştırma adımı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasında iki ülkenin resmi pasaport hamilleri için vize kolaylaştırma kararı alındığını açıkladı.

Buna göre iki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabilecek.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler kaydedildi:

"Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı almıştır.

İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabileceklerdir.

Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini, tam normalleşme hedefiyle ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir."