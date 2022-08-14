Ermenistan'ın başkentinde patlama

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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da şiddetli bir patlama meydana geldi.



Patlama sonrası büyük bir yangın çıktığı bildirildi.

Yerel medya patlamada en az 1 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Görüntülerde bölgeden yükselen yoğun duman dikkat çekiyor.

Henüz patlamanın nedeniyle ilgili resmi bir açıklama yok.

Ancak patlamanın yaşandığı yer olan Surmalu bölgesi, havaifişek ve benzeri yanıcı/patlayıcı malzemelerin satıldığı bir bölge olarak biliniyor.

