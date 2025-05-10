Erol Eğrek'in ölümüyle ilgili 4 kişi tutuklandı: Çalık Holding'den açıklama

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki Çalık Holding'in önünde öğle saatlerinde Erol Eğrek'in silahla ateş ettiği ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.



Çalışmalarda, 49 yaşındaki Erol Eğrek'in ruhsatlı silahıyla holding önünde bulunan saksıya 3 el ateş ettiği, daha sonra görevliler tarafından müdahale edilerek elindeki silahın alındığı belirlendi.



ŞİRKET SAHİBİYLE GÖRÜŞMEK İSTEMİŞ



Eğrek'in ekiplere, holdingin eski çalışanı olduğunu, şirket sahibiyle görüştürülmemesi üzerine bina kapısının dışındaki saksıya doğru ateş ettiğini söylediği öğrenildi.



Eğrek, yasal işlemler kapsamında darp raporu alınması için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü.



HAYATINI KAYBETTİ



Doktor kontrolünden geçirilen ve baş, boyun ile göğsünde ağrı olduğunu belirten Eğrek, kısa süre sonra fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



6 ŞÜPHELİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ



Olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüphelilerden Adem Ateşoğlu, Salih Yılmaz, Semih Keser ve Ruşen Hayırlıoğlu tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ÇALIK HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Holding de olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Eğrek'in 10 yıl kadar önce, azınlık hissedarı olan yurt dışındaki bir fabrikada görev yaptığı belirtildi.

Daha sonrasında tüm haklarını alarak ayrıldığı belirtilen açıklamada, "Ancak bugüne kadar geçen 10 yıllık süreçte şirketimize karşı, haklarını almadığına dair birtakım iddialarla adli ve idari makamlara asılsız suçlamalarda bulunmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında ise "Başlatılan adli süreci yakından takip ediyor ve tüm yetkili makamlarla iletişim halinde hareket ediyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, resmi makamların açıklamaları dışında yapılacak yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.



Yaşanan hukuki süreçle ilgili gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." denildi.