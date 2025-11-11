Erol Eğrek'in ölümüyle ilgili davada üç sanık tahliye edildi

İstanbul Şişli'de geçtiğimiz mayıs ayında, eski çalıştığı Çalık Holding'in önünde silahla ateş açan Erol Eğrek (49) görevlilerin müdahalesinin ardından fenalaşıp hayatını kaybetmişti.

Erol Eğrek'in ailesi şikayetini geri çekti. Üç tutuklu sanık tahliye edildi. Mahkeme, 6 sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verip hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Böylelikle dosyada tutuklu sanık kalmamış oldu.

NE OLMUŞTU?

Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tesislerinde çalışırken işten çıkarılan Erol Eğrek, tazminatını alamadığı gerekçesiyle 9 Mayıs'ta Şişli Esentepe'deki holding binası önüne gitmişti.

10 kişi tarafından dövülen 49 yaşındaki Eğrek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

ÇALIK HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Çalık Holding de olaya ilişkin açıklama yapmıştı. Açıklamada, Eğrek'in 10 yıl kadar önce, azınlık hissedarı olan yurt dışındaki bir fabrikada görev yaptığı belirtilmişti.

Daha sonrasında tüm haklarını alarak ayrıldığı belirtilen açıklamada, "Ancak bugüne kadar geçen 10 yıllık süreçte şirketimize karşı, haklarını almadığına dair birtakım iddialarla adli ve idari makamlara asılsız suçlamalarda bulunmuştur." ifadeleri kullanılmıştı.