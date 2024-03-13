Eros'un katili İbrahim Keloğlan yeniden hakim karşısında: Hayvanseverlerin tutuklansın çağrısı sürüyor

Sanık, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, evcil hayvanı kasten öldürme suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılsa da cezası ertelenerek tahliye edilmiş, savcılık ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi bu karara itiraz etmişti.



Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazları kabul etti. Kararda, kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen sanığın eylemini ısrarlı bir şekilde devam ettirdiği, dakikalarca kovalayıp tekmelediği, üzerine basarak ölümüne neden olduğu belirtildi. Hayvanların korunması için caydırıcı cezalara ihtiyaç olduğu anlatıldı.