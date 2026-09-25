Ersan Diamond çalışanları ile karakolluk oldu

Sosyal medyada ünlülerin kuyumcusu olarak bilinen Ersan Diamond'ın sahibi Ersan Gülmez'i çalışanları şikayet etti.

T.U., R.A. ve Y.S. isimleri çalışanlar, dün sabah şirkette yapılan toplantı sırasında Gülmez ile kavga ettiklerini iddia etti.

İddiaya göre; Gülmez, çalışanlarına karşı küfür ve sinkaflı kelimeler kullanarak tehdit ve hakaretlerde bulundu. Durum üzerine 3 çalışan ise karakola giderek Gülmez'den şikayetçi oldu.

ERSAN DIAMOND DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Tehdit ve hakaret iddialarına ilişkin inceleme başlatılırken Gülmez'in de ifadesine başvuruldu.

Gülmez de T.K. isimli çalışanının da kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu öne sürüp şikayetçi olduğunu, diğer şüphelilere ilişkin herhangi bir şikayetinin olmadığnu dile getirdi.

GEÇEN SENE SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASINDA ADI GEÇMİŞTİ

Gülmez'in adı geçen sene liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada geçmişti.

5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Gülmez, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.