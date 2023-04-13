Ersan Şen kimdir? Seçimler öncesi gündeme gelen Ersan Şen kaç yaşında ve nereli?

Ersan Şen, 16 Temmuz 1966 tarihinde Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çalış kasabasında doğdu. Çocukluğu Çalış kasabasında geçti.



Parasız yatılı öğrenci olarak İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi'nde öğrenim gördü. 1983 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden, 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.



Hukuk öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Şen, Marmara Üniversitesi'nde hukuk yüksek lisans öğrenimi gördü.



1989 yılında "Özel hayatın gizliliği ve korunması" başlıklı tez ile yüksek lisans derecesi aldıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Syasal Bilgiler Fakültesi'nde kamu hukuku alanında doktora yaptı. "Ceza Hukuku açısından sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşama hakkı" başlıklı tez ile 1994 yılında doktor ünvanı aldı.



Akademik yaşamına İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde devam etti. Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku alanında çalıştı 1998 yılında doçent, 2004 yılında profesör ünvanı aldı Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ders vermektedir. Yayımlanmış kitapları bulunur.



Şen, Türk televizyonlarındaki tartışma programlarında sıklıkla konuk olması ile geniş kitlelerce tanınmıştır. Katıldığı tartışma programlarında diğer katılımcılarla girdiği polemik ve sert tartışmalar ile bilinir.



Şen, 4 Mart tarihinde 2023 Türkiye genel seçimleri ile birlikte yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için teklif edilirse aday olacağını açıkladı.