Ertan Yıldız kimdir? İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın hayatı
Ertan Yıldız, sosyal medyada Türkiye gündemini yakından takip eden kullanıcıların merak edip araştırdığı isimler arasında yer alıyor. İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Ertan Yıldız kimdir?
Ertan Yıldız, 1970 yılında doğmuştur. 1991’de İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri mühendisliği bölümünü tamamladı. Ardından aynı üniversitede mühendislik yönetimi yüksek lisansını tamamlayarak yüksek mühendis ünvanını aldı.
5 yıllık finans sektörü tecrübesi ardından özel sektörde sanayi şirketlerinde yaklaşık 22 yıl boyunca şirket ortaklıkları ve üst düzey yöneticilik yaptı. Bu dönemde yönetimi altındaki şirketler ISO listelerinde ve ihracat sıralamalarında önemli yerlerde oldu.
Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesiyle birlikte Başkan Danışmanı olarak atandı. Evli ve 2 çocuğu olan Ertan Yıldız, İngilizce bilmektedir.
Mart 2025 itibarıyla Ertan Yıldız, İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve kent yönetimiyle ilgili bir soruşturma kapsamında gündeme gelmiştir.
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