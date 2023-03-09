Ertelenen ÖGG sınavının tarihi belli oldu: 102. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

19 Şubat’ta yapılması planlanan 102. dönem  Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sınavı Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ardından ileri bir tarihe ertelendi. Yapılan açıklamada "102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle ertelenmiştir." denildi. Peki, 102. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

Ertelenen ÖGG sınavının tarihi belli oldu: 102. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen ÖGG sınavlarının tarihleri paylaşılmıştı. Takvime göre, yılın ilk sınavı şubat ayında yapılacaktı. , "19.02.2023 tarihinde yapılacak 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı hakkında duyuru" başlıklı duyuruyla sınavın ertelendiğini bildirdi. 

Ertelenen ÖGG sınavının tarihi belli oldu: 102. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? - 1

Yapılan açıklamada; "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle, 19.02.2023 tarihinde yapılacak olan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı 30.04.2023 tarihine ertelenmiştir. Konu ile ilgili yürütülecek iş ve işlemler resmi yazı ile illerimize gönderilmiştir. Bilgilerinize sunulur." denildi. 

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