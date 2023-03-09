Ertelenen ÖGG sınavının tarihi belli oldu: 102. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen ÖGG sınavlarının tarihleri paylaşılmıştı. Takvime göre, yılın ilk sınavı şubat ayında yapılacaktı. EGM, "19.02.2023 tarihinde yapılacak 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı hakkında duyuru" başlıklı duyuruyla sınavın ertelendiğini bildirdi.
Yapılan açıklamada; "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle, 19.02.2023 tarihinde yapılacak olan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı 30.04.2023 tarihine ertelenmiştir. Konu ile ilgili yürütülecek iş ve işlemler resmi yazı ile illerimize gönderilmiştir. Bilgilerinize sunulur." denildi.