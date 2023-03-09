Ertelenen ÖGG sınavının tarihi belli oldu: 102. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

Yapılan açıklamada; "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle, 19.02.2023 tarihinde yapılacak olan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı 30.04.2023 tarihine ertelenmiştir. Konu ile ilgili yürütülecek iş ve işlemler resmi yazı ile illerimize gönderilmiştir. Bilgilerinize sunulur." denildi.