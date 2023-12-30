"31 MART ÇOK ÖNEMLİ"

Bunlara hiçbir şey bırakılmaz. Bunlar, ülkeyi bile çırılçıplak hale getirirler. Geldiğimiz zaman İstanbul çöp, çukur, çamurdu. Kendilerine nasıl bir İstanbul teslim ettik, ortada. 31 Mart çok önemli. Yeniden İstanbul'u, Türkiye'yi aslına rücu ettirmek için çok önemli.

Ayasofya'yı biz açtık, ama onu koruyacak olanlar elbette gençlerimizdir. Gençlerimizin emanete sahip çıkacağına yürekten inanıyorum.

Sinemadan tiyatroya, romandan müziğe kadar birçok alanda iç içe geçmiş çok katmanlı ilişkilere rastlıyoruz. Bu ilişkiler, ülkemizde yeni kabiliyetlerin çıkmasına engel teşkil etmektedir.

Hükümet olarak, son 21 yılda attığımız kararlı adımlarla siyasetteki vesayet sistemini bitirdik. Sırf kendi dünya görüşlerinden olduğu için katillere, teröristlere leke kondurmuyorlar. Lafa gelince demokrasiyi kimseye bırakmazlar. 27 Mayıs ve 28 Şubat darbecilerini alkışlamaktan da geri durmazlar. İnsan haklarında mangalda kül bırakmazlar ama Gazze'de devam eden İsrail vahşeti karşısında çıkıp bir kelime etmezler. Bunları ülkenin menfaatine, demokrasimizin hayrına olan hiçbir meselede ortalıkta göremezsiniz. Vesayetçiler adına gazete köşelerinden, televizyondan sağa sola ayar verirken mutlaka görürsünüz. Nerede Türkiye'ye ve Türk milletine karşı eylem hazırlığı varsa, bunların hepsini ön safta mutlaka bulursunuz.