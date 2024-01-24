Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı Ertuğrul Çetin'in biyografisi

Ertuğrul Çetin, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer alıyor. AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı olan Ertuğrul Çetin'in hayatı ve kariyeri araştırılmaya başladı. Peki, Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı Ertuğrul Çetin kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı Ertuğrul Çetin'in biyografisi

Ertuğrul Çetin, 1975 yılında Ankara Solfasol’da doğdu. İlk ve Ortaöğretimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji bölümü ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun oldu.

2000-2004 yılları arasında kendi dershanesinin Kurucu Müdürlüğünü yaptı. 2009-2014 yılları arasında Ankara İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi.

2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Pursaklar Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı yaptı. 2014-2017 yılları arasında Ak Parti Pursaklar İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı.

2014-2019 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı. 2019 yılından bu yana Pursaklar Belediye Başkanlığı görevini üstlenmektedir.

Ertuğrul Çetin, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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