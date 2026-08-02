İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, katıldığı bir programdaki ifadeleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında “Cumhurbaşkanı 'na hakaret ettiği gerekçesiyle re’sen soruşturma başlatıldığı açıklandı. Özkök, katıldığı bir programda, ”Bu dönemler geçecek. Ben İspanya'da bir öğrenci olarak İspanya'da Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle." ifadelerine yer vermişti.

DAHA ÖNCE DE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Özkök hakkında geçmişte de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamelerde, Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinde 22 Ekim ve 3 Eylül 2015'teki yazılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirtilmişti.

İddianamelerde, Özkök'ün, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iki kez 1 yıl 4 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

ERTUĞRUL ÖZKÖK KİMDİR?

8 Nisan 1947 tarihinde İzmir’de doğan Özkök, İzmir Namık Kemal Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda okudu. Mezun olduktan sonra TRT’de bir yıl kadar muhabir olarak çalıştı. Fransa’da İletişim Bilimleri dalında doktora yaptıktan sonra, 1986 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1986 yılında doçent olarak öğretim üyeliğinden ayrıldı ve Hürriyet gazetesine girdi. Hürriyet'in Ankara ve Moskova temsilciliklerinde görev aldı. Ayrıca Doğan Yayın Holding’in başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2 Ocak 2010 tarihinde Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmenliğinden ayrıldı. Özkök, son olarak çeşitli televizyon programlarına konuk veya yorumcu olarak katılıyordu.