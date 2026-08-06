Ertuğrul Özkök ifade verdi. "Aklımın ucundan bile geçmez"

Ertuğrul Özkök "Cumhurbaşkanına hakaret " suçundan ifade verdi.

Özkök, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade vermek üzere, avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Burada savcılıkça ifadesi alınan Özkök, ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.

“CUMHURBAŞKANINA HAKARET AKLIMIN UCUNDAN DAHİ GEÇMEYECEK BİR ŞEY”

Özkök, "Cumhurbaşkanına hakaret, asla aklımın ucundan dahi geçmeyecek bir şey. Savcılık sorularını sordu, biz ifademizi verdik, çıktık. Bundan sonra değerlendirmeyi savcımız yapacak. Başka söyleyecek bir şeyim yok artık. Çünkü adalete intikal ettiği için bundan sonrası sayın savcının değerlendirmesi tabii ki." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Özkök, adliyeden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Özkök hakkında, sosyal medyada yayımlanan bir programda kullandığı ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Gazeteci Özkök hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haraket içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Özkök, soruşturmaya konu açıklamasında, İspanya'daki Franco dönemine atıfta bulundu, iddialar dile getirdi.

DAHA ÖNCE DE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Özkök hakkında geçmişte de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamelerde, Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinde 22 Ekim ve 3 Eylül 2015'teki yazılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirtilmişti.

İddianamelerde, Özkök'ün, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iki kez 1 yıl 4 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

ERTUĞRUL ÖZKÖK KİMDİR?

8 Nisan 1947 tarihinde İzmir’de doğan Özkök, İzmir Namık Kemal Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda okudu. Mezun olduktan sonra TRT’de bir yıl kadar muhabir olarak çalıştı. Fransa’da İletişim Bilimleri dalında doktora yaptıktan sonra, 1986 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1986 yılında doçent olarak öğretim üyeliğinden ayrıldı ve Hürriyet gazetesine girdi. Hürriyet'in Ankara ve Moskova temsilciliklerinde görev aldı. Ayrıca Doğan Yayın Holding’in başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 20 yılın ardından 2 Ocak 2010 tarihinde Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmenliğinden ayrıldı.