Erva'yı katledip cesedini parçalara ayırmıştı: Cezası belli oldu

Beylikdüzü'nde yaşayan Erva Raziye Asar, sosyal medyadan paylaştığı iş ilanına cevap veren Fethi Dağlı ile buluşmak için 19 Haziran 2024 günü evinden ayrıldı. Asar'dan bir daha haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Polisin araştırmasında, Erva Raziye Asar'ın en son Esenyurt'ta Fethi Dağlı'nın evine girerken görüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Fethi Dağlı, genç kızı öldürdüğünü itiraf etti. Asar'ın cesedi, Beylikdüzü'ndeki bir inşaat alanında bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Fethi Dağlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Fethi Dağlı'nın 'Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. Olayla ilgili davanın görülmesine bugün Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.



"ERVA İLE OLAY TARİHİNDEN 1 AY ÖNCE TANIŞTIM"



Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada savunması alınan sanık Fethi Dağlı, "Facebook da iş arayanların olduğu gruplar vardı. Ben oraya üyeydim. Bu gruplara iş ilanı veriyordum. İş arayan ve iş vereni birleştirip komisyon alıyordum. Bu şekilde Erva ile tanıştım. Kendisi ev temizliği işi arıyordu, ben de kendi evimi temizlenmek için elemana ihtiyaç duydum. Erva ile olay tarihinden 1 ay önce tanıştım. Evime davet ettim, 3 defa evime temizliğe geldi. 4'üncü defasında cinayet olayı yaşandı. Erva bana başına gelenleri anlattı. Daha önce tecavüze uğradığını, başka hesaplardan kendi hesaplara para aktardığını, ailesinin kendisini ruh ve sinir hastanesine yatırmak istediğini, hatta ailesini karakola şikayet ettiğini söyledi. Erva bana nedeni söylemedi. Ben de psikolojisinin iyi olmadığını düşünüp, babasının numarasını alıp, babasını uyarmak istedim. Ancak babası açmadı. Olay günü bana, 'Senden önce bana kimse böyle nazik davranmadı. Sana ilgi duyuyorum. Seninle evlenmek istiyorum' dedi. Ben de kendisine ilgi duymadığımı söyleyerek, teklifini kabul etmedim. Ona, 'Hastaneye git' dedim. Bana, 'Ben kendi rızamla seninle beraber olmak istiyorum. Sen erkek misin?' diyerek etraftaki eşyaları fırlatmaya başladı. Ben de 'Evden çık' dememe rağmen, çıkmadı. Attığı eşyalardan biri kafama çarptı ve yara oldu. Eczaneye gidip sonradan dikiş attırdım" dedi.

