Erzincan dağlarında yaban keçileri görüntülendi

Doğal güzellikleri ve zengin yaban hayatı ile dikkat çeken Erzincan’ın dağlık bölgelerinde, nesli koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi.

Sarp kayalıklar üzerinde rahatça dolaşan keçiler, doğayla bütünleşen görüntüleriyle izleyenleri büyüledi. Sonbaharın sarı ve kahverengi tonları ile bezenen orman örtüsü, yaban keçilerinin zarif hareketleriyle birleşince ortaya kartpostallık kareler çıktı.

Yetkililer, yaban keçilerinin Erzincan ekosisteminin önemli türlerinden biri olduğunu belirterek, vatandaşlara bu türlerin yaşam alanlarına zarar verilmemesi çağrısında bulundu.