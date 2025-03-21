Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den açıklama

Depremin merkez üssü Oğulveren yerleşim yeri olarak paylaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin 6.8 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.



Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür deprem sonrası açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür şunları söyledi:



"Oğulveren-Tercan/Erzincan’da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, doğrultu atımlı Palandöken Fayı’nın muhtemel uzantısı üzerinde gerçekleşti. Oğulveren’de fay hattı görünmüyor."

ERZİNCAN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada "20.03.2025 tarihi saat 21.33 sıralarında merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.



Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.