Erzincan İliç'te kontrollü toprak kayması

13 Şubat 2024 tarihinde İliç ilçesindeki madende meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı olayın ardından geçen süreçte 4 işçinin cenazesine ulaşılmış kalan 5 işçiye de ulaşılması için sahada kontrollü çalışmalar sürdürülüyor.



AFAD'IN KONTROLÜ ALTINDA TOPRAK KAYMASI

Havanın yağışlı olması nedeniyle sahada AFAD ekipleri tarafından çalışmalar kontrollü olarak yürütülüyor. Bugün AFAD’ın kontrolü altında bulunan ve boşaltılan alanda meydana gelen toprak kayması cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda herhangi bir zayiat yaşanmadı.



"KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE TOPRAK PARÇASI İNDİRİLMİŞTİR"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç'teki altın madeni ocağında kontrollü toprak indirmesi çalışması yapıldığını bildirdi.



Vali Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde, alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir." ifadelerini kullandı.