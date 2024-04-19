Erzincan İliç'teki maden faciası: Bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İliç'teki toprak kaymasında kaybolan işçilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

7 işçi için arama çalışmaları devam ediyor.

NE OLMUŞTU?



Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.



Hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığı belirtilmişti. Maden ocağındaki 9 işçi bu kütlenin altında kalmıştı.



İşçilerinden birinin cansız bedenine bugün ulaşılırken, 8 işçi için arama çalışmaları devam ediyor.