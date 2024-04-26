Erzincan’da 169,86 gram skunk ele geçirildi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent merkezinde yapılan operasyonda, S.A. isimli şüpheli şahsın ikamet ve işyeri aramasında; 4 parça halinde toplamda 169,86 gram skunk maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.



Şüpheli S.A., Türk Ceza Kanunu 188 inci maddesi “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ” suçundan gözaltına alındı.