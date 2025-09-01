Erzincan’da 21 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince; Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan iki araçta yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla girdiği değerlendirilen 21 yabancı uyruklu tespit edildi.

Bahse konu yabancı şüpheliler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Olayla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan D.A. ve H.K. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.