Erzincan'da 25 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan’da evden eve taşımacılık yapılan kamyonette 25 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı.

Erzincan'da 25 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan araçtan şüphelenilmesi sonucunda araç içerisinde kaçak göçmenler tespit edildi.

Yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 25 şahıs yakalandı.

Kaçak göçmenlerin taşınmasına organizatörlük yaptıkları belirlenen A.D. ve O.B. isimli şahıslar hakkında göçmen kaçakçılığı yapma suçundan işlem yapılarak Erzincan Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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