Olay bugün gece saatlerinde Erzincan merkezde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 3 gündür kayıp olarak güvenlik güçleri tarafından drone destekli olarak ta aranan Yüzbaşı Mehmet Derviş Alaş’ın cesedi bir apartmana ait kazan dairesinde bulundu.
Apartman görevlisinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ceset otopsi için ambulansla hastane morguna kaldırılarak kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.
Cesedi bulunan evli Yüzbaşı Mehmet Derviş Alaş’ın bir süre önce geçici görevle Amerika Birleşik Devletlerine görevlendirildiği belirtildi.
Erzincan’da 3 gündür kayıp olarak aranan yüzbaşının cesedi kazan dairesinde bulundu
İHATürkiye
Erzincan’da 3 gündür kayıp olarak aranan yüzbaşı rütbesindeki askerin cesedi gece saatlerinde kazan dairesinde bulundu.
Olay bugün gece saatlerinde Erzincan merkezde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 3 gündür kayıp olarak güvenlik güçleri tarafından drone destekli olarak ta aranan Yüzbaşı Mehmet Derviş Alaş’ın cesedi bir apartmana ait kazan dairesinde bulundu.