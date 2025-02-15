Erzincan'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

Ekiplerce Erzincan’a gelen bir TIR ve bir araç içerisinde Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 32 düzensi göçmen, hakkında gerekli işlemlerin yapılması üzere geri gönderme merkezine gönderildi.



Öte yandan E.G., K.U. ve K.B. isimli şahıslar "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahıslar Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.