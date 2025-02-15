Erzincan'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; Erzincan'da 32 göçmeni yakalandı.

Erzincan'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

Ekiplerce ’a gelen bir TIR ve bir araç içerisinde ’ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 32 düzensi göçmen, hakkında gerekli işlemlerin yapılması üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

Öte yandan E.G., K.U. ve K.B. isimli şahıslar " Kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahıslar Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

Öne Çıkan Video

İstanbul'da uçaklar havada tur attı! Sabiha Gökçen'deki hava trafiği telsiz konuşmasında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...