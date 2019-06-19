Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.45'te Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Anadolu AjansıTürkiye
AFAD, 4,1 büyüklüğündeki depremin yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.