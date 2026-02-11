Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
11.02.2026 00:57
Son Güncelleme: 11.02.2026 01:00
Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 00.38'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE 4,9'LA SALLANMIŞTI
Yine Kemah ilçesinde geçtiğimiz günlerde de 4,9'luk bir deprem meydana gelmişti.
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem kritik yerde." ifadelerini kullanıp Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Yedisu zonunda deprem beklediklerini dile getirmişti.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Kemah (Erzincan)
|11 Şubat 2026 00:38
|39.7050
|38.8067
|7.02
|4.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Şubat 2026 00:26
|39.2742
|28.0497
|5.89
|1.30
|Keskin (Kırıkkale)
|11 Şubat 2026 00:20
|39.6717
|33.7500
|6.25
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Şubat 2026 00:15
|39.1472
|28.3269
|6.98
|1.50
|Simav (Kütahya)
|10 Şubat 2026 23:45
|39.2436
|29.0203
|12.70
|1.80
|Kızılcahamam (Ankara)
|10 Şubat 2026 23:41
|40.6339
|32.8439
|7.00
|1.00
|Simav (Kütahya)
|10 Şubat 2026 23:36
|39.2361
|29.0067
|7.38
|1.60
|Simav (Kütahya)
|10 Şubat 2026 23:32
|39.2494
|29.0056
|11.79
|2.80
|Simav (Kütahya)
|10 Şubat 2026 23:26
|39.2467
|29.0108
|13.01
|1.80
|Simav (Kütahya)
|10 Şubat 2026 23:23
|39.2411
|29.0264
|10.84
|1.20
|Simav (Kütahya)
|10 Şubat 2026 23:22
|39.2467
|29.0022
|11.73
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 23:18
|39.2217
|28.1714
|7.56
|1.60
|Sungurlu (Çorum)
|10 Şubat 2026 22:54
|40.1606
|34.5006
|7.00
|0.90
|Ege Denizi - [45.61 km] Söke (Aydın)
|10 Şubat 2026 22:31
|37.5506
|26.6694
|7.18
|1.70
|Samsat (Adıyaman)
|10 Şubat 2026 22:12
|37.6039
|38.4931
|7.01
|1.40
|Simav (Kütahya)
|10 Şubat 2026 22:05
|39.2550
|29.0108
|13.96
|1.60
|Simav (Kütahya)
|10 Şubat 2026 22:01
|39.2547
|29.0042
|7.07
|1.80
|Simav (Kütahya)
|10 Şubat 2026 21:59
|39.2417
|29.0111
|11.90
|2.60
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.05 km] Foça (İzmir)
|10 Şubat 2026 21:39
|38.6164
|26.7561
|15.50
|1.40
|Eğirdir (Isparta)
|10 Şubat 2026 21:21
|37.6228
|30.9008
|7.00
|1.30
|Sincik (Adıyaman)
|10 Şubat 2026 20:35
|38.1214
|38.4461
|10.49
|1.30
|Yeşilyurt (Malatya)
|10 Şubat 2026 20:31
|38.1764
|38.4378
|7.00
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 20:30
|39.1669
|28.3097
|6.99
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 20:19
|39.1975
|28.1064
|6.99
|1.10
|Tomarza (Kayseri)
|10 Şubat 2026 19:56
|38.4067
|36.0564
|7.13
|1.60
|Gördes (Manisa)
|10 Şubat 2026 19:51
|39.0169
|28.2342
|7.03
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 19:50
|39.1917
|28.1767
|7.00
|1.00
|Pütürge (Malatya)
|10 Şubat 2026 19:28
|38.1769
|38.7722
|6.99
|0.80
|Yığılca (Düzce)
|10 Şubat 2026 19:27
|40.8039
|31.5022
|6.97
|1.10
|Pütürge (Malatya)
|10 Şubat 2026 19:18
|38.1236
|38.6033
|6.98
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 19:15
|39.2197
|28.1956
|8.77
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 19:10
|39.1775
|28.3061
|7.00
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 19:07
|39.1725
|28.3103
|7.00
|2.40
|Tomarza (Kayseri)
|10 Şubat 2026 18:35
|38.4075
|36.0406
|6.72
|1.20
|Merkez (Bilecik)
|10 Şubat 2026 17:48
|40.1850
|29.9564
|6.21
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 17:38
|39.1764
|28.3053
|8.29
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 17:26
|39.1736
|28.2358
|5.13
|1.20
|Merkezefendi (Denizli)
|10 Şubat 2026 17:09
|37.6917
|29.0242
|11.01
|1.10
|Gördes (Manisa)
|10 Şubat 2026 17:06
|39.0628
|28.1853
|7.00
|2.30
|Milas (Muğla)
|10 Şubat 2026 17:02
|37.2019
|27.8714
|7.00
|1.40
|Beypazarı (Ankara)
|10 Şubat 2026 17:01
|40.2058
|31.7092
|7.00
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 16:24
|39.1711
|28.3078
|8.34
|3.00
|Hisarcık (Kütahya)
|10 Şubat 2026 15:51
|39.1894
|29.4183
|10.08
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 15:40
|39.2219
|28.1206
|13.49
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 15:37
|39.1008
|28.2044
|7.00
|0.70
|Dursunbey (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 15:10
|39.3319
|28.7872
|10.84
|1.10
|Gördes (Manisa)
|10 Şubat 2026 14:17
|39.0139
|28.1839
|7.00
|1.10
|Varto (Muş)
|10 Şubat 2026 13:51
|39.0489
|41.7367
|8.38
|1.40
|Varto (Muş)
|10 Şubat 2026 13:43
|39.0553
|41.7544
|7.00
|2.50
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|10 Şubat 2026 13:43
|39.1328
|33.2097
|7.00
|1.20
|Selçuklu (Konya)
|10 Şubat 2026 13:40
|38.0692
|32.8211
|7.00
|1.00
|Selçuklu (Konya)
|10 Şubat 2026 13:27
|38.0917
|32.7175
|7.00
|0.90
|Mamak (Ankara)
|10 Şubat 2026 13:07
|39.8394
|33.0139
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 13:05
|39.2200
|28.0886
|7.00
|1.10
|Altıeylül (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 12:55
|39.5465
|27.9903
|13.60
|1.30
|Simav (Kütahya)
|10 Şubat 2026 12:41
|39.2403
|29.0172
|12.03
|1.20
|Simav (Kütahya)
|10 Şubat 2026 12:27
|39.2350
|29.0094
|14.87
|1.70
|Salihli (Manisa)
|10 Şubat 2026 12:10
|38.5350
|28.4008
|6.11
|0.90
|Bucak (Burdur)
|10 Şubat 2026 10:37
|37.3211
|30.8522
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 10:29
|39.2286
|28.1425
|7.91
|1.20
|Hisarcık (Kütahya)
|10 Şubat 2026 10:25
|39.1850
|29.1444
|10.34
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 10:15
|39.2036
|28.3058
|7.00
|1.20
|Akıncılar (Sivas)
|10 Şubat 2026 09:29
|39.9656
|38.3889
|7.33
|1.40
|Marmara Denizi - [12.91 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|10 Şubat 2026 09:18
|40.8553
|28.6900
|12.53
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 09:12
|39.3394
|27.9717
|7.25
|1.10
|Yeşilyurt (Malatya)
|10 Şubat 2026 08:58
|38.2481
|38.1883
|7.09
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 08:48
|39.2608
|28.1097
|8.62
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 08:39
|39.2603
|28.0925
|6.80
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 08:10
|39.1953
|28.1019
|9.29
|1.80
|Akdeniz
|10 Şubat 2026 07:55
|34.8369
|23.4708
|5.96
|3.50
|Ege Denizi
|10 Şubat 2026 07:34
|36.0308
|25.8864
|26.66
|4.00
|Çelikhan (Adıyaman)
|10 Şubat 2026 07:34
|38.1147
|38.3506
|12.04
|1.20
|Çelikhan (Adıyaman)
|10 Şubat 2026 07:15
|38.1056
|38.4100
|7.00
|0.80
|Kumlu (Hatay)
|10 Şubat 2026 06:24
|36.3714
|36.3769
|8.13
|1.20
|Turgutlu (Manisa)
|10 Şubat 2026 06:21
|38.5236
|27.6403
|7.05
|1.50
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10 Şubat 2026 05:51
|38.1239
|36.9019
|7.03
|2.20
|Akçadağ (Malatya)
|10 Şubat 2026 05:42
|38.2608
|37.7667
|7.00
|0.90
|Akhisar (Manisa)
|10 Şubat 2026 05:39
|39.2067
|27.9819
|9.41
|2.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 05:31
|39.2022
|28.1506
|8.30
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 05:05
|39.1956
|28.1114
|7.01
|1.50
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [32.34 km] Manavgat (Antalya)
|10 Şubat 2026 03:46
|36.5344
|31.2022
|86.32
|2.00
|Beypazarı (Ankara)
|10 Şubat 2026 03:36
|40.1686
|31.7878
|8.94
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 03:36
|39.1722
|28.2108
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 03:24
|39.2242
|28.1511
|7.00
|1.40
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|10 Şubat 2026 03:16
|37.7614
|36.5342
|7.02
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Şubat 2026 03:12
|39.1503
|28.2697
|7.00
|1.10
|Orta (Çankırı)
|10 Şubat 2026 03:11
|40.6275
|33.0006
|8.53
|1.30
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [02.76 km] Fethiye (Muğla)
|10 Şubat 2026 03:04
|36.5575
|29.0739
|22.28
|1.40