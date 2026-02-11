Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE 4,9'LA SALLANMIŞTI

Yine Kemah ilçesinde geçtiğimiz günlerde de 4,9'luk bir deprem meydana gelmişti.



Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem kritik yerde." ifadelerini kullanıp Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Yedisu zonunda deprem beklediklerini dile getirmişti.