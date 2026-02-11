Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem | Naci Görür: Yeri hassas

Erzincan'ın Kemah ilçesinde dün gece saat 00.38'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür depremin meydana geldiği konuma dikkat çekerek “kırılmamış 7 Su Fayı’na yakın.” değerlendirmesinde bulundu.

“YERİ HASSAS”

Görür, sarsıntının Gediktepe-Kemah hattında, Ovacık Fayı’nın Munzur segmenti civarında ve batısında gerçekleştiğini belirterek, “Sığ bir deprem. Yeri hassas.” diyerek uyarıda bulundu.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE 4,9'LA SALLANMIŞTI

Yine Kemah ilçesinde geçtiğimiz günlerde de 4,9'luk bir deprem meydana gelmişti.

Naci Görür, "Deprem kritik yerde." ifadelerini kullanıp Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Yedisu zonunda deprem beklediklerini dile getirmişti.