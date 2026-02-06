Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem | Naci Görür: Deprem kritik yerde

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzincan Kemah'ta deprem meydana geldi.

AFAD, depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.

Deprem 14.16'da gerçekleşirken 4,52 kilometre derinlikte meydana geldi.

Kemah'taki deprem Tunceli, Gümüşhane, Elazığ ve Bayburt'ta da hissedildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremde can ve mal kaybı olmadığını duyurdu.

AFAD'tan yapılan açıklamada da şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği ve saha tarama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

NACİ GÖRÜR: DEPREM KRİTİK YERDE

Depremin ardından sosyal medyada bir paylaşım yapan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin olduğu bölgeye dikkat çekti.

Depremin kritik bir noktada meydana geldiğini söyleyen Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Yedisu zonunda deprem beklendiğini belirterek, "Bu deprem o segmana yakın." dedi.