Erzincan’da 8 araçlık zincirleme kaza

Erzincan'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında park halindeki 7 araca çarpan araç sürücüsü yaralandı.

Erzincan’da 8 araçlık zincirleme kaza

Kaza, kent merkezinin en işlek caddelerinden biri olan Nermi Tombul Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre araç sürücüsü S.İ. (43) seyir halinde ilerlerken bir anda gözleri karardı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bu esnada park halinde bulunan 7 araca çarparak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü S.İ. ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...