Erzincan'da 9 firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.



Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.



Firari hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.