Erzincan’da 99 kaçak göçmen kamyon kasasında yakalandı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde durdurulan kamyonun kasasında Afganistan uyruklu 99 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Erzincan’da 99 kaçak göçmen kamyon kasasında yakalandı

- Erzincan kara yolu Tercan uygulama noktasında durdurulan kamyonun kasasından ’ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 99 kaçak çıktı.

Kamyona öncü ve artçılık yaptığı tespit edilen otomobildeki 2 kişi ile kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan organizatör şüphelileri K.D., E.A. ve O.B.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, 99 kaçak göçmenin ise Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

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