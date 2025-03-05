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Erzincan'da alüminyum fabrikasında yangın

Erzincan'da organize sanayi bölgesindeki bir alüminyum fabrikasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erzincan'da alüminyum fabrikasında yangın

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki alüminyum fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Fabrika çalışanları ve bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat da organize sanayi bölgesine gelerek yangın söndürme çalışmalarını inceledi.

Ekipler, depoda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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