Erzincan'da ayı saldırısı: Bir kişi ağır yaralı
05.11.2025 12:42
Anadolu Ajansı
Erzincan'da kırsal alanda yürüyüş yapan bir kişiye ayı saldırdı. Ağır yaralanan adam, hastanede tedavi altına alındı.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.
Bayırbağ köyü kırsalında yürüyüş yapan Muhammet Edip Akdağ (65), aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.
KORNAYA BASARAK YARDIM İSTEDİ
Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Akdağ, yakınındaki aracına binerek ayıdan kurtuldu.
Araç kornasına basarak çevredekilerden yardım isteyen Akdağ'ı bulan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Akdağ'ı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan Akdağ'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.