Erzincan'da bariyere çarpan motosikletteki sürücü öldü

Rusya uyruklu Ahtoh C. (40) idaresindeki 2779 XA 43 plakalı motosiklet, Erzincan - Sivas karayolu Yeni Çevre Yolu'nda bariyerlere çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü kurtarılamadı.



Ahtoh C'nin 2 arkadaşıyla Rusya'dan Kapadokya'ya gittiği öğrenildi.