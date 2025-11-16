Erzincan'da can pazarı: Dört kişilik aile alevlerin ortasında kaldı
16.11.2025 08:40
Son Güncelleme: 16.11.2025 08:51
Anadolu Ajansı
Erzincan'da bir evde yangın çıktı. Alevlerin arasında mahsur kalan dört kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Alevlere müdahale için olay yerine gelen ekipler, önce aileyi kurtardı ardından yangını söndürdü.
ALEVLERİN ORTASINDA KALDILAR
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredekilerin yardımıyla evde bulunan ikisi çocuk dört kişilik aileyi tahliye etti.
Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.