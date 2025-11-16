Erzincan'da can pazarı: Dört kişilik aile alevlerin ortasında kaldı

Erzincan'da müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan ikisi çocuk dört kişi, itfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Demetevler Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.