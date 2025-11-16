Erzincan'da can pazarı: Dört kişilik aile alevlerin ortasında kaldı

16.11.2025 08:40

Son Güncelleme: 16.11.2025 08:51

Erzincan'da bir evde yangın çıktı. Alevlerin arasında mahsur kalan dört kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Demetevler Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale için olay yerine gelen ekipler, önce aileyi kurtardı ardından yangını söndürdü.

ALEVLERİN ORTASINDA KALDILAR

 

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredekilerin yardımıyla evde bulunan ikisi çocuk dört kişilik aileyi tahliye etti.

 

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

 

Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.