Erzincan'da canlı hayvan taşıyan çekici devrildi: İki hayvanın ayağı kırıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinden Elazığ istikametine seyir halinde olan kamyonet, yolda arıza yapınca çekiciye yüklenerek taşınmaya başlandı.

Ancak saat 02.00 sıralarında Kemaliye ilçesi Ariki Mahallesi yakınlarında hayvanların başka araca aktarılması için durulan noktada, hareketli yük nedeniyle çekici devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak, gerekli incelemelerde bulundu.

Devrilen çekicideki hayvanlar başka araçlara aktarılırken, iki hayvanın ayağının kırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili yapılan incelemede, çekicide canlı hayvan taşındığını gösteren uyarı levhası ve reflektör bulunmadığı tespit edildi.

Eksiklikler nedeniyle sürücüye idari para cezası uygulandı.